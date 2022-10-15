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Киркоров озвучил имя актрисы, которая поднимала на него руку

Филипп Киркоров откровенно признался в своем главном грехе
Агентство «Москва» | Денис Гришкин

Известный российский певец Филипп Киркоров разъяснил, почему на самом деле к нему негативно относится коллега по творческому цеху Ольга Кормухина. по словам артиста, их отношения не сложились еще с тех самых пор, как они познакомились в 80-х.

«Она не могла смириться с тем, что в их рокерской тусовке появился я – поп-исполнитель. При любом удобном случае она меня вспоминала, обзывала. Мимо проходит – может даже рукой ударить, толкнуть», – рассказал Киркоров, выступая в передаче «Ты не поверишь!».

Певец подчеркнул, что эио сейчас Кормухина «святая», но раньше певица вела себя совершенно иначе.

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