Kirin 985 5G, большой экран 6,72 дюйма 120 Гц и 64 Мп за 390 долларов. Huawei перезапускает продажи nova 8 и nova 8 Pro в Китае

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В Китае вновь можно купить смартфоны Huawei nova 8 и nova 8 Pro – эти модели официально дебютировали 23 декабря 2020 года и новыми уже не продавались. Сейчас тоже речь не о новых устройствах, а о моделях со вторичного рынка, но с фирменным сертификатом.





Интересно вот что: несмотря на то, что смартфоны уже были в использовании, цены не сильно отличаются от цен на момент анонса. Так, базовый nova 8 в конце 2020 года стоил 490 долларов, а сейчас (сертифицированный «бэушный») – 390 долларов. Стоимость nova 8 Pro сейчас – 475 долларов.

Напомним, обе модели базируются на SoC Kirin 985 с модемом 5G. Младшая модель оснащена экраном OLED с диагональю 6,57 дюйма, в старшей используется дисплей OLED с диагональю 6,72 дюйма. Емкость аккумуляторов, соответственно, 3800 и 4000 мА·ч. У старшей модели сдвоенная фронтальная камера с датчиками разрешением 16 и 32 Мп, у младшей фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором. Основная камера в обеих моделях – с датчиками разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп.

Официальная сертификация означает, что после выкупа у прежних владельцев аппараты тщательно тестируются и проверяются. Часто производится замена аккумуляторных батарей, а также иных элементов, работоспособность которых вызывает вопросы.