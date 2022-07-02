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Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра «Гоголь-центр»

Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра «Гоголь-центр»
globallookpress/АГН Москва

Режиссер Кирилл Серебренников объявил о закрытии театра «Гоголь-центр». В свою очередь, в Департаменте культуры Москвы уточнили, что речь идет лишь о смене руководства. 

Серебренников является сооснователем «Гоголь-центра». В своем Telegram-канале он назвал закрытие культурного учреждения «убийством». 

«Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя», — высказался режиссер. 

Предполагается, что власти Москвы откажутся от нынешнего названия театра. Кроме этого, изменения коснутся еще двух учреждений культуры — «Современника» и «Школы современной пьесы».

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