Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу

загрузка...

Бен Уишоу в фильме “Лимонов, баллада об Эдди”

Режиссер Кирилл Серебренников, чей фильм “Жена Чайковского” участвует в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, представит там еще один свой проект. В рамках смотра будут показаны первые кадры из его нового, пока еще незавершенного, фильма “Лимонов, баллада об Эдичке” (Limonov, the Ballad of Eddie) с Беном Уишоу в роли русского писателя и диссидента Эдуарда Лимонова.

Съемки фильма Серебренников планирует завершить в Европе, куда уехал после снятия с него судимости в России. Отъезд режиссера также совпал с военной спецоперацией РФ на Украине.

Итальянские продюсеры фильма Марио Джанани и Лоренцо Гангаросса отметили, что фильм планируется выпустить весной 2023 года. Они также рассказали, что с бюджетом более 10 миллионов евро (около 10,5 миллиона долларов) это самый высокобюджетный фильм Серебренникова на сегодняшний день.

В интервью Variety Серебренников рассказал о работе над проектом и сотрудничестве с Беном Уишоу.

Для роли Эдди нужен блестящий актер, и Бен подходит под это описание. Помимо того, что он прочел книги и посмотрел миллион интервью, он вживается в образ благодаря своему инстинкту. Не головой, а своим нутром. Невероятно, как перед камерой он начинает быть Эдди. Это то, на что способны только великие актеры,

— сказал Серебренников.

Режиссер также рассказал, что половину фильма он успел снять в России до начала военной спецоперации, и именно эти кадры увидит публика в Каннах.

Это начало жизни Эдди и последняя часть периода его жизни, о котором идет речь в фильме, вплоть до начала нового века, примерно до 2004 года. Часть фильма, посвященная его жизни в Америке, действие которой происходит в 1980-х годах, будет снята в Европе,

— поделился режиссер.