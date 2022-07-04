Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо к команде “Гоголь-центра”: “Свобода кончилась. Совсем”

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Команда “Гоголь-центра” на дне рождения театра

Первый художественный руководитель “Гоголь-центр” Кирилл Серебренников в связи с закрытием театра написал в инстаграме* большое прощальное письмо, в котором обратился к поклонникам театра и членам труппы.

Друзья, не нужно отчаиваться. Не нужно рыдать. 10 лет жизни “Гоголь-центра” не стоит оплакивать. Стоит устроить хорошую вечеринку, потанцевать, обняться и, возможно, даже выпить. Вот вам 10 причин почему это обязательно нужно сделать:

1. 10 лет — столько просуществовал “Гоголь-центр” по адресу Казакова, 8. Это достаточный срок жизни любой театральной идеи. Потом она либо умирает, либо перерождается. Идея театра как территории свободы, как школы гуманизма, как пространства современного искусства больше невозможна в России.

2. 10 лет, пока строился театр, пока шел наш репертуар, оказались очень сложными — для русского Театра, для России, для нас, для меня. День за днем, шаг за шагом у нас забирали свободу. Свобода — это тот воздух, без которого любое искусство, и театр в частности, невозможны. Свобода — воздух театра. Если ее мало, то наступает астма, удушье. Асфикция. Поэтому считаю единственно возможным в нынешнем отсутствии кислорода перестать обманывать себя и наших зрителей иллюзиями. Свобода кончилась. Совсем. Поэтому “Гоголь-центр” и закрыли.

3. 10 лет мы провели практически независимо. Мы не занимались лизоблюдством, холуйством, демонстрацией лояльности, мы не сделались частью пропаганды. Нашим главным законом была честность и правда. Этот театр случился, потому что тогдашний министр культуры Москвы Капков действительно хотел поменять лицо московского театра. Я придумал “Гоголь-центр” таким, каким он получился, — ярким, дерзким, честным. Вы все тут потому что вы — талантливые

4. 10 лет — это достаточное время, чтобы высказаться о том, что хотелось, чтобы удостовериться в своих чувствах. Для нас главным чувством оказалась любовь. Любовь к людям, к зрителям, друг к другу.

5. 10 лет — это приличный срок для каждой жизни, но не такой уж большой, чтобы не начать все сначала. Уверен, у всех у нас получится.

6. 10 лет оказались для нас временем интенсивнейшей творческой работы, и я надеюсь, что она была интересная и содержательная. Мы сделали то, за что никогда не будет стыдно перед историей и людьми — мы сделали очень хороший театр.

7. 10 лет мы жили хорошо — весело и беззаботно. Радовались и работали. Зарабатывали неплохие для нашей сферы деньги.

8. 10 лет “Гоголь-центр” был школой театра, школой профессии — вы все, и я тоже, научились очень многому. Все эти годы мы прожили без интриг, вместе, ансамблем, дружно — это для меня очень важно и ценно.

9. 10 лет — хороший срок понять что-то про жизнь, про людей, про свою страну. Я благодаря вам всем не разочаровался в профессии, в нашем деле. В самом театре, который несмотря ни на что многое может. Да, он не может себя защитить перед погромщиками. Да, он хрупок. Да, он не умеет сопротивляться государственному беспределу. В обстоятельствах тотальной войны трудно уцелеть. Но мы уходим с гордо поднятой головой, а не уползаем на коленях. Мы хоть попытались.

10. 10 лет жизни по адресу Казакова, 8 закончились. Мы сильные, молодые, талантливые, мы живем дальше. Мы и есть “Гоголь-центр”. Театр — это люди, а не здание. Он в нас. Он не закончился, не закрылся, он просто сменит адрес. Театр можно лишить помещения, но нельзя уничтожить, как бы они не пытались. Мы увидим еще много хорошего и интересного. И небо в алмазах, и победу справедливости, и прекрасную Россию будущего.



Алексей Агранович и Кирилл Серебренников

В комментариях отметились многие известные люди, среди которых Нателла Крапивина, Андрей Фомин, Ксения Раппапорт, Сати Спивакова, Владимир Мишуков и другие. “Все круто, только где работать-то ребятам? Тем у кого дети, особенно”, — спросил у режиссера Александр Молочников. Ответа, правда, так и не получил.

29 июня столичный департамент культуры уволил руководителей трех театров. Среди них в том числе были лидеры “Гоголь-центра” — худрук Алексей Агранович и директор Алексей Кабешев. В тот же день Кирилл Серебренников в своем телеграм-канале рассказал, что такое решение, возможно, связано с тем, что коллектив театра выступал против военной спецоперации на Украине. Многие российские звезды отреагировали на новость о закрытии театра эмоциональными публикациями.

Кирилл Серебренников открыто выступает против военной спецоперации РФ на Украине. Режиссер покинул Россию, как только с него сняли судимость.

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