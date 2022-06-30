Кирилл Серебренников объявил о закрытии “Гоголь-центра”. В сети прощаются с театром: “Это убийство”

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В сети обсуждают изменения в “Гоголь-центре”. Вчера стало известно, что Алексея Аграновича сняли с поста художественного руководителя. Создатель “Гоголь-центра” и его первый художественный руководитель Кирилл Серебренников заявил, что театр закрыт. Однако в Департаменте культуры Москвы опровергли информацию о закрытии.

“Гоголь-центр” закрыт. Все. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство. Очередное обыкновенное убийство,

— написал Серебренников в своем телеграм-канале, отметив, что решение о закрытии может быть связано с тем, что коллектив театра выступал против военной спецоперации на Украине.

Кирилл Серебренников

Алексей Агранович

В телеграме многие прокомментировали эту новость и вспомнили о временах расцвета театра.

Здесь гремели лихие постановки на злобу дня — от “Идиотов” до “Машины Мюллер”, здесь работали лучшие художники, композиторы и хореографы поколения. Здесь читали лекции и проводили мастер-классы люди разных эпох — от шестидесятника Анатолия Наймана до драматурга Валерия Печейкина. <…> Ну и конечно, на все это добро, как модники на коллекцию Jean Paul Gaultier х Y/Project, слетались светские персонажи. Черные неудобные стулья “Гоголь-центра” помнят, как на них сидели Владимир Познер и Роман Абрамович, Надежда Оболенцева и Полина Дерипаска,

— написали в “Антиглянце”.

В канале также отметили, что после скандального дела “Седьмой студии” интерес к театру в светской тусовке упал.

С Серебренниковым не продлили контракт, пришел Алексей Агранович. В театре шли премьеры, но как-то уже без светского лоска. Как будто суд и шумиха вокруг него отвадили героев категории А. И как-то само собой прежние завсегдатаи улице Казакова предпочли сначала дворец на Яузе, где тогда пришвартовался Театр на Малой Бронной, а затем и Патрики, где театр Богомолова открылся после ремонта. Богомолов, кстати, единственный из культурных топов не поддержал коллегу во время суда. А на последнем спектакле “Гамлет in Moscow” и вовсе размазал творческий метод Серебренникова и вдоволь над ним насмеялся. Вот такие вот пляски на смерть получились,

— заключили в телеграм-канале.

Все, что там смотрели, было свежо, не нафталиново, талантливо. Молодые актеры, тусовка вокруг театра. Таким он и должен быть. Закрыли их, конечно, за оппозиционные настроения. Культура, таким образом притесняемая, — это как пружина. Закрытие “Гоголь-центра” — это плохо. Это большая потеря. Кукушкин — лучший,

— написали в телеграм-канале “Беспощадный пиарщик”.

Никита Кукушкин на сцене “Гоголь-центра”

Отреагировали на новость и некоторые актеры театра. Так, актриса Юлия Ауг опубликовала у себя зачеркнутый логотип театра, а актер Никита Кукушкин перепостил в инстаграме* благодарности зрителей за спектакли и сопроводил новость следующим комментарием:

Не парьтесь. Победим.

Людям, которые сейчас уничтожают страну и культуру, хочется сказать: “Как же вы все *** (достали. — Прим. ред.). Цитата великих людей из спектакля “Отморозки”. Мы не сдадимся и будем бороться за любовь, свободу и правду. Добро на нашей стороне,

— написал актер труппы “Гоголь-центра” Филипп Авдеев.

Актеров труппы поддержали и некоторые другие их коллеги.

Я антитеатральный человек. Но это был единственный театр, который я искренне любил. С самыми лучшими и дорогими мне людьми и с умнейшим зрителем. Закрытие “Гоголь-центра” на пике его актуальности, успеха и таланта — это поистине историческое событие, которое черным по белому кричит о том, что этой стране в этом виде и с этим дегенеративно-рабским складом ума окончательно ****** (конец. — Прим. ред.).

Все, кто причастен к этому событию, вы войдете в историю исключительно как человек, убивший Джона Леннона — от бессилия и зависти. Только в отличие от убитого Джона “Гоголь-центр” и все его сотрудники будут жить и творить еще много-много лет, в других формах и в других местах, где их будут носить на руках. А вы исчезнете, как пыль и грязь,

— написал в своем инстаграме* актер Александр Кузнецов.

В комментариях его поддержали Светлана Бондарчук, написавшая, что это был ее любимый театр, Варвара Шмыкова, Ян Гэ, Аглая Тарасова.

Боль. Спасибо за те смыслы, что мой разум смог унести от встречи с вами,

— написал комик Александр Незлобин.

Своей историей знакомства с театром поделилась в своем инстаграме* и певица Манижа.

Мне было 22 года, когда я тайком приходила ночью в “Гоголь-центр” репетировать свои первые песни. Тогда не было денег на платную базу, и ребята пускали нас создавать музыку. Никто никогда ничего не требовал, просто там так было заведено: те, кто пришли за искусством, — всегда равны. <…> Кирилл Серебренников и вся его команда построили место силы для очень многих. И вроде хочется произнести что-то вроде: “Не воссоздать его больше. Не воссоздать”. Но ведь не стены сделали “Гоголь-центр”, а люди. И эти люди среди нас. И я их очень люблю. Очень сильно люблю. И эта любовь дает мне надежду,

— написала она.

Новым художественным руководителем “Гоголь-центра” назначили Антона Яковлева, а директором театра — Александра Бочарникова. В Департаменте культуры Москвы уточнили, что “новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений”.

При этом в Департаменте культуры Москвы опровергли информацию Кирилла Серебренникова о закрытии “Гоголь-центра”:

Это учреждение культуры не прекращало быть Театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его “Гоголь-центром”. Таким оно и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор, труппа продолжит работать.

Вчера также же были сняты с должностей худрук “Школы современной пьесы” Иосиф Райхельгауз (его место займет Дмитрий Астрахан) и худрук “Современника” Виктор Рыжаков (руководить в театре будет худсовет).

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