Кирилл Серебренников дал интервью Юрию Дудю*: о Романе Абрамовиче, Владимире Путине, обнаженных актерах и возможности вернуться в Россию

Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников, который уехал из России после того, как с него была снята судимость, дал интервью Юрию Дудю*. Собрали интересные цитаты.

О знакомстве с Романом Абрамовичем

Давно [это было], не помню. На каком-то мероприятии. “Гоголь-центр” (театр был закрыт в конце июня этого года, вероятно, интервью записывалось раньше. — Прим. ред.) делает концерты, он как-то пришел на эту программу. Ему очень понравилось.

Серебренников также рассказал, почему он хотел бы, чтобы с Абрамовича сняли санкции.

Этот человек помогал фильмам, создал большую историю, связанную с современным искусством, он принимал участие в переговорном процессе с Украиной и включился в помощь в нашем уголовном деле (дело “Седьмой студии”. — Прим. ред.). Это не потому, что мы знакомы и дружили семьями. Он изучил материалы дела и решился нам помогать. Я не думаю, что Роман Абрамович основа режима [в России] (Абрамовича в прессе называют одним из самых приближенных к Путину олигархов. — Прим. ред.). Он все-таки человек европейский, он жил в других странах, его интересы обширны вне России. Не думаю, что ему нужна ***** (спецоперация. — Прим. ред.).

Серебренников также признал, что именно Абрамович заплатил за него почти 129 млн рублей, которые он должен был выплатить государству в качестве компенсации по делу “Седьмой студии”.

Да. Не он лично, но люди из близкой ему структуры, потому что у меня, разумеется, таких денег не было, нет и, наверно, не будет. Я не просил, но он, видимо, ощущал несправедливость этого дела и хотел, чтобы оно быстрее закончилось. Как он предложил, как договорился и какие его структуры это сделали, я не знаю.

О Владиславе Суркове

Кирилл Серебренников поставил спектакль по роману “Околоноля”, опубликованном в 2009 году. Автором был некто Натан Дубовицкий. Незадолго до премьеры выяснилось, что роман был написан первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым.

Я ставил спектакль по пьесе не советника Путина, а я ставил текст. И текст этот жесткий, отчаянный, он разоблачает расчеловечивание человека, попавшего во власть.

Кирилл Серебренников

О Владимире Путине

Мое мнение о Путине не менялось, оно сразу было одним и тем же. Я считал, что работник спецслужб не может быть руководителем страны, потому что у этих людей нет идей развития человека. Есть только идея, что человека можно купить, завербовать, убить, а не развивать, вкладывать в него деньги, учить, улучшать эту природу. У меня не было никаких иллюзий, я никогда не голосовал за этого президента.

О том, почему в его фильмах и спектаклях так много голого тела

Потому что я считаю голое человеческое тело одним из элементов театра. Идеальный театр для меня — это голый человек на пустой сцене, любого пола. Это человеческое тело, которое не врет. В каждом моем спектакле есть огонь, вода, земля и есть человеческое тело. Это одна из частей моей вселенной, того языка, который мне необходим. Я никогда не делаю человеческое тело сексуальным, его воспринимают как арт-объект.

Об отце-урологе

Он был в числе первых, кто начал делать операции по смене пола. Клиника, которая проводила психологические экспертизы, находилась в Ростове (Серебренников родом из Ростова-на-Дону. — Прим. ред.). И эти экспертизы могли длиться несколько лет. Сама операция-то несложная, как говорил мой папа.

О возвращении в Россию

Я не знаю. У меня нет хороших сценариев того, что там будет происходить. Все это тянуться может очень долго, к сожалению. Я очень хочу ободрить тебя, себя, зрителей, что санкции всех задушат, или они убегут, или прекратят все это, но я боюсь, что это невозможно, и это, как мы знаем из истории Советского Союза, может длиться бесконечно долго. Сколько Куба или Северная Корея так живут. Я допускаю [что не вернусь в Россию], но вся моя жизнь говорит о том, что никогда не говори “никогда”. Я в этих терминах стараюсь не думать.

Я вернусь в Россию с большим удовольствием, потому что я очень люблю эту страну, тогда, когда моей жизни и жизни моих друзей не будет грозить опасность. Я старался делать все, чтобы быть полезным людям и стране.

*Юрий Дудь признан в РФ иноагентом