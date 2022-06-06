Кириенко заявил, что проект «Школьная классика» обязательно станет традицией

Финал Всероссийского проекта «Школьная классика» состоялся на территории Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» в Псковской области 4 июня.
Мероприятие провели в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской литературы. Проект подготовила общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», созданная по указу президента России Владимира Путина. Задумка направлена на развитие школьных театральных коллективов и вовлечение детей в театральную деятельность.
Группы учеников из шести российских городов приняли участие в финале конкурса. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко прокомментировал итоги мероприятия.
«Мне кажется, что проект “Школьная классика” обязательно станет доброй традицией. Ребята невероятно талантливые, все в восхищении, насколько это профессионально сыграно, это надо прочувствовать», — передает слова политика пресс-служба РДШ.
Коллективами победителями сезона 2021/2022 стали четыре талантливые группы. А именно, творческая мастерская «Юные гении»; Театр юных москвичей, театр-мюзикл «Новые горизонты»; образцовый детский коллектив театральная студия «Амплуа»; театральная студия МБОУ «СОШ №1».