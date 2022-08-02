Кирби: США сделали «серьезное» предложение России по обмену заключенными

Соединенные Штаты Америки искренне призывают Россию принять предложение об обмене заключенными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Детали сделки представитель Белого дома раскрывать отказался. При этом ранее Москва сделала контрпредложение Вашингтону по этому вопросу, которые американская сторона сочла несерьезным, сообщил телеканал «360».
«Мы сделали серьезное предложение… и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.
Местные СМИ утверждают, что речь идет об обмене Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, на Бриттни Грайнера и Пола Уилана. По неподтвержденной информации, в ответ на это Москва потребовала включить в сделку еще одного соотечественника.