Кирби: США сделали «серьезное» предложение России по обмену заключенными

Местные СМИ утверждают, что речь идет об обмене Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, на Бриттни Грайнера и Пола Уилана. По неподтвержденной информации, в ответ на это Москва потребовала включить в сделку еще одного соотечественника.