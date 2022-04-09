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    Кирби: США передадут Словакии ЗРК Patriot вместо отправленного на Украину С-300

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

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    Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который правительство США
    решило передать Словакии взамен направленного Братиславой Киеву ЗРК С-300, будет
    размещен в стране временно. Информацией об этом поделился пресс-секретарь
    Пентагона Джон Кирби.

    Ранее президент США Джо Байден поблагодарил Словению за то, что
    она предоставила Украине ЗРК С-300. Глава государства также заявил, что об этом
    его лично попросил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава Пентагона Ллойд Остин 8 апреля рассказал, что уже
    принял решение об отправке Братиславе одной системы Patriot. Министр обороны Словакии
    Ярослав Надь сообщил, что страна взамен С-300 получит четыре системы Patriot.

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