Кирби: США передадут Словакии ЗРК Patriot вместо отправленного на Украину С-300

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Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который правительство США
решило передать Словакии взамен направленного Братиславой Киеву ЗРК С-300, будет
размещен в стране временно. Информацией об этом поделился пресс-секретарь
Пентагона Джон Кирби.
Ранее президент США Джо Байден поблагодарил Словению за то, что
она предоставила Украине ЗРК С-300. Глава государства также заявил, что об этом
его лично попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Пентагона Ллойд Остин 8 апреля рассказал, что уже
принял решение об отправке Братиславе одной системы Patriot. Министр обороны Словакии
Ярослав Надь сообщил, что страна взамен С-300 получит четыре системы Patriot.
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