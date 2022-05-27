Кирби: США не намерены конфликтовать с Россией ради вывоза зерна из Одессы

Руководство Соединенных Штатов не собирается вступать в конфронтацию с Россией для обеспечения вывоза зерна из порта Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Джон Кирби в ходе очередного брифинга для СМИ ответил на вопрос о готовности США применить военную силу для деблокады порта Одессы.
«Президент (США Джо Байден. – Прим. ред.) ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине», – подчеркнул официальный представитель Пентагона.
Кирби отметил, что США не намерены конфликтовать с Россией как на суше, так и в воздухе и на море.