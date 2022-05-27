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Кирби: США не намерены конфликтовать с Россией ради вывоза зерна из Одессы

Кирби: США не намерены конфликтовать с Россией ради вывоза зерна из Одессы
wikipedia.org Commander U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Domain

Руководство Соединенных Штатов не собирается вступать в конфронтацию с Россией для обеспечения вывоза зерна из порта Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби в ходе очередного брифинга для СМИ ответил на вопрос о готовности США применить военную силу для деблокады порта Одессы.

«Президент (США Джо Байден. – Прим. ред.) ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине», – подчеркнул официальный представитель Пентагона.

Кирби отметил, что США не намерены конфликтовать с Россией как на суше, так и в воздухе и на море.

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