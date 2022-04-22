Кирби: Пентагон не планирует военных операций в Черном море

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Военно-морские силы США не
разрабатывают план операций в Черном море, в том числе для разблокирования
украинских портов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон
Кирби.
На брифинге для журналистов
он исключил участие американских военных кораблей в маневрах в Черном море. Такие
действия могут привести к эскалации украинского конфликта и к прямым
столкновениям России и США.
«Если вы спрашиваете,
собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море,
то — нет», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В
Министерстве обороны России ранее отметили, что в семи украинских портах
находятся 70 судов из 18 стран. Они остаются заблокированными из-за опасной
ситуации в Черном море.
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