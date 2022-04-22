    В тренде

    Кирби: Пентагон не планирует военных операций в Черном море

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кирби: Пентагон не планирует военных операций в Черном море

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    US Navy/via Globallookpress.com

    Военно-морские силы США не
    разрабатывают план операций в Черном море, в том числе для разблокирования
    украинских портов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон
    Кирби.

    На брифинге для журналистов
    он исключил участие американских военных кораблей в маневрах в Черном море. Такие
    действия могут привести к эскалации украинского конфликта и к прямым
    столкновениям России и США.

    «Если вы спрашиваете,
    собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море,
    то — нет», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    В
    Министерстве обороны России ранее отметили, что в семи украинских портах
    находятся 70 судов из 18 стран. Они остаются заблокированными из-за опасной
    ситуации в Черном море.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »