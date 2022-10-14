Кира Ярмыш и Тихон Дзядко признаны иноагентами в России

На прошлой неделе в реестр СМИ — иностранных агентов попали автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев, передает телеканал « 360 ».

Помимо прочего, в реестр Минюста попал и другой соратник Навального – журналист «Популярной политики» Дмитрий Низовцев. СМИ-иноагентами были признаны кинокритик Антон Долин, журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталья Телегина.

Министерство юстиции России в пятницу пополнило список физических лиц, исполняющих функции иностранных агентов. Перечень дополнили главред телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) Тихон Дзядко и Кира Ярмыш – пресс-секретарь осужденного блогера Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга)