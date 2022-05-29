Киоск с шаурмой при калужской церкви закрылся из-за недовольства горожан

На данный момент киоск закрыт, с него сняли все вывески, указывающие на деятельность его владельцев. Также с места событий исчез холодильник для напитков, его перенесли за церковные ворота, предварительно опустошив и отключив от электроэнергии. При этом причины решения о закрытии торговой точки не озвучиваются.