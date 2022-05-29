Киоск с шаурмой при калужской церкви закрылся из-за недовольства горожан

Расположенный на территории церкви Жен-Мироносиц в Калуге киоск с шаурмой закрылся из-за недовольства со стороны горожан.
Настоятель храма отец Вадим ранее рассказал, что палатку с едой разрешили установить возле церковного здания в связи с пошатнувшимся финансовым положением. Однако местные жители не оценили такой подход к решению проблем, поэтому предприятие общепита ликвидировали.
На данный момент киоск закрыт, с него сняли все вывески, указывающие на деятельность его владельцев. Также с места событий исчез холодильник для напитков, его перенесли за церковные ворота, предварительно опустошив и отключив от электроэнергии. При этом причины решения о закрытии торговой точки не озвучиваются.