«Киодо цусин»: безграничная дружба Си Цзиньпина и Владимира Путина испугала США и Японию

Ранее сообщалось, что Китай выступает против мер, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине, передает RT .

Информатор добавил, что председатель КНР четко обозначил позицию о безграничной дружбе Москвы и Пекина.

«Он, Си Цзиньпин, по-прежнему повторяет российскую пропаганду по всему миру. Он по-прежнему прикрывает Россию в международных организациях», — сообщил один американский чиновник из Госдепа.

По информации японского агентства, опасения Токио и Вашингтона начали возникать после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, передает ИА REX .

Представители Японии и США обеспокоены темпами развития отношений России и Китая. Об этом сообщили журналисты издания «Киодо цусин».