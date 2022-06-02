Кинотеатры в России начнут показывать сериалы

Российские кинотеатры начнут выпускать в прокат сериалы из-за отсутствия голливудских новинок.
Одним из первых на большие экраны выйдет сериал «Два холма». Многосерийная кинолента уже вышла на стриминговой платформе Start в апреле этого года. В кинотеатрах премьеру следует ожидать с 9 июня.
«Выпуская “Два холма” в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов. Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — сообщил совладелец Start Эдуард Илоян в разговоре с корреспондентом газеты «Ведомости».
Как сообщает RT, также в прокат выйдет сериал «Манюня». Проект основан на одноименной книге писательницы Наринэ Абгарян, пишет «Царьград». Первые эпизоды уже можно посмотреть на платформе Okko.