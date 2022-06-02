Кинотеатры в России начнут показывать сериалы

«Выпуская “Два холма” в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов. Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — сообщил совладелец Start Эдуард Илоян в разговоре с корреспондентом газеты «Ведомости».