Кинотеатры отменили акцию с бесплатным показом голливудских блокбастеров

Деньги за купленные билеты по акции «Кинопродукт» были возвращены зрителям. Теперь руководство сети совместно с Министерством культуры РФ будет работать над реализацией нового плана поддержки российской киноотрасли, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».