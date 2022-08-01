Кинотеатры отменили акцию с бесплатным показом голливудских блокбастеров

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» отменила бесплатный показ иностранных фильмов.
Совет директоров компании не согласовал проведение акции. Было принято решение о полной ее отмене, чтобы не нарушать права правообладателей контента.
Деньги за купленные билеты по акции «Кинопродукт» были возвращены зрителям. Теперь руководство сети совместно с Министерством культуры РФ будет работать над реализацией нового плана поддержки российской киноотрасли, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее кинотеатры анонсировали акцию, согласно которой зрители могли прийти на сеанс бесплатного показа голливудских блокбастеров перед началом российских фильмов.
Как пишет «Царьград», из-за дефицита новинок к сентябрю 2022 года в России могут закрыться 70% кинотеатров.