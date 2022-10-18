Кинотеатрам хотят разрешить показывать иностранное кино без согласия правообладателей

В Совете Федерации предложили разрешить российским кинотеатрам показывать зарубежные фильмы без получения согласия правообладателей. Деньги за прокат предполагается все же выплачивать, передает ТАСС.
«Предлагаемым проектом постановления правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения», — говорится в предложенном проекте постановления.
Документ также утверждает правила о порядке выплат вознаграждения правообладателям за использование соответствующего контента. Отмечается, что данные меры являются исключительно вынужденными, поскольку мировые прокатчики лишают только российского зрителя актуальных кинопродуктов, что противоречит нормам международного права.