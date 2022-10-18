Кинотеатрам хотят разрешить показывать иностранное кино без согласия правообладателей

«Предлагаемым проектом постановления правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения», — говорится в предложенном проекте постановления.