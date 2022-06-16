Кинорежиссеру Красникову сломали нос и плеснули в лицо зеленкой в центре Москвы

Известно, что злоумышленники, личности которых пока не установлены, около часа ночи 16 июня недалеко от дома сценариста ударили его в лицо и облили зеленкой. После этого неизвестные скрылись на автомобиле, сообщает РЕН ТВ. В результате Красникову, которому исполнилось 56 лет, потребовалась медицинская помощь, выяснилось, что режиссеру сломали нос.