Кинорежиссер Никоненко назвал имя единственного артиста из РФ, которого ждет успех за границей

Российский режиссер и актер Сергей Никоненко высказал свое мнение, насчет отъезда российских артистов за границу после начала спецоперации. Он считает, что Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Максима Галкина в Европе ждет полнейший провал, передает Woman.ru.
Никоненко также назвал имя единственного российского артиста, который действительно пользовался успехом за границей, выступая на родном языке.
«Я знаю только одного артиста, кто был востребован и нужен за границей, но при этом исполнял песни на русском языке — это Шаляпин. Ну и балетные, но они-то не говорят, а танцуют. А эти быстро станут не нужны», — констатировал режиссер.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что сбежавший из России Галкин никогда не вернется на Родину.