Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал Филиппа Киркорова за поездку на Евровидение

Народный артист РСФСР, 76-летний кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков жестко высказался в адрес побывавшего на Евровидении певца Филиппа Киркорова.
Автор ленты «Жестокий романс» напомнил зрителям своей авторской YouTube-программы «Бесогон», как Киркоров еще совсем недавно яро отстаивал интересы своих уехавших из России «родственников» — шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой.
«Господин Киркоров Филипп Бедросович. Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на Евровидение, куда, кстати говоря, нашу страну не пускают. И там, конечно же, побеждает украинская группа», — сказал Михалков.
Режиссер обратил внимание, что представлявший Украину коллектив выступил с абсолютно политическим заявлением, что напрямую запрещено правилами международного песенного конкурса.