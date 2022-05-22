Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал Филиппа Киркорова за поездку на Евровидение

«Господин Киркоров Филипп Бедросович. Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на Евровидение, куда, кстати говоря, нашу страну не пускают. И там, конечно же, побеждает украинская группа», — сказал Михалков.