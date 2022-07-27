Кинолог Голубев объяснил, у каких заводчиков не стоит приобретать щенка

Некоторые собаководы в целях экономии предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, но в таких случаях существует немало рисков, предупредил кинолог Владимир Голубев.
Зачастую граждане попадают в руки мошенников, приобретая собаку совершенно другой породы и с массой проблем со здоровьем. Лучше всего искать заводчиков на кинологических выставках, которые являются своего рода гарантией ответственного отношения к разведению собак, отметил Голубев.
«Так вы точно будете уверены, что вы получите здорового щенка выбранной вами породы», — подчеркнул кинолог в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Эксперт настоятельно рекомендовал не брать щенка без документов. При этом нужно помнить, что официальные бумаги необходимы не только для разведения или выставок, но и для здоровья питомца. Главный документ пса — ветеринарный паспорт международного образца.