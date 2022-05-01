Кинолог Голубев напомнил о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой

Прежде всего важно обработать питомца от паразитов. Речь идет о клещах, шмелях, пчелах и осах, укусы которых очень опасны для четвероногих. Далее следует проверить дачный участок на наличие потенциально опасных предметов и токсичных веществ. Особое внимание необходимо уделить химикатам, чистящим средствам и ядам для борьбы с грызунами.