Кинолог Голубев напомнил о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Поездка на дачу может плохо кончиться для собаки, если не учесть все меры безопасности. Об этом предупредил глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Прежде всего важно обработать питомца от паразитов. Речь идет о клещах, шмелях, пчелах и осах, укусы которых очень опасны для четвероногих. Далее следует проверить дачный участок на наличие потенциально опасных предметов и токсичных веществ. Особое внимание необходимо уделить химикатам, чистящим средствам и ядам для борьбы с грызунами.
Рядом с домом не должно быть строительного мусора и острых вещей, которые могут ранить собаку, напомнил кинолог в беседе с РИА Новости.
«Не позволяйте собаке грызть такие растения, например, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень», — отметил он.
Питомец во время прогулки должен находиться под постоянным присмотром своего хозяина. В противном случае это является нарушением закона об ответственном обращении с животными.