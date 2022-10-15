Кинокритика Антона Долина признали иноагентом

Антон Долин

Минюст РФ включил в реестр иноагентов кинокритика Антона Долина.

Всем спасибо!

— прокомментировал Долин свой новый статус у себя в инстаграме*.

Он добавил, что о присвоении ему “звания” иноагента узнал в тот момент, когда представлял фильм “Левиафан” в парижском кинотеатре “Бальзак”, пока на улице скандировали антироссийские лозунги активисты с украинскими флагами.

Антон Долин в соцсетях открыто выступает против военной спецоперации на Украине. После ее начала он уехал из России в Латвию, где его обвинили в “колонизаторских намерениях” из-за того, что в жюри международных критиков журнала Screen International он был указан как латвийский кинокритик. По предположению Долина, обвинения были инициированы коллегами с Украины.

Находясь за границей, кинокритик посетил выступление Максима Галкина в латвийской деревне Роя, после чего похвалил комика, назвав его “отважным и бескомпромиссным человеком”.

Среди лиц, пополнивших списки иноагентов, оказались также главред “Дождя” (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихон Дзядко и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Ранее в реестр были внесены рэпер Оксимирон и писатель Дмитрий Глуховский.

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