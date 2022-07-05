Кинокритик Сычев ответил Михалкову на слова о недовольстве режиссурой в РФ

Режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков заявил об ухудшении российской режиссуры. С его позицией не согласился кинокритик Сергей Сычев.
Недавно Михалков вручал дипломы выпускникам театральных учреждений. Обращаясь к новоиспеченным специалистам, он отметил, что артисты должны бороться с неквалифицированной режиссурой, которая процветает в России.
На подобные высказывания сценариста незамедлительно отреагировал Сычев. Кинокритик призвал режиссера показать пример, пишет портал PopCornNews.
«Если Никита Сергеевич покажет, как надо снимать кино, тогда все подтянутся. Он уже давно ничего не снимает», — высказался он.
Сычев отметил, что давно ждет премьеры картины «Шоколадный револьвер», над которой трудился Михалков. Однако о дате ее выхода ничего не известно.