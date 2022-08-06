Кинокритик рассказала, какой сериал придет на замену «Сватам»

Российский актер Федор Добронравов, получивший народную любовь благодаря съемкам в сериале «Сваты», ушел из каста проекта, новый сезон которого на экраны не выйдет. На место семьи Будько могут прийти другие персонажи, которые будут попадать в курьезные ситуации, считает кинокритик Оксана Агапова.
По мнению эксперта, комедийные истории должны сниматься чаще в связи с обострением общественно-политической ситуации. Народные проекты могут направить мысли зрителей в сторону благополучия семьи и близких.
«Эта тематика должна стать одной из самых важных сейчас. Это дает терапевтический эффект. Людям надо разгружаться и отключаться от всех», – отметила Агапова в комментарии BLITZ+.
Напомним, после старта вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса отношения в актерском составе сериала, состоящего из российских и украинских артистов, испортились.