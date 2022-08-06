Кинокритик рассказала, какой сериал придет на замену «Сватам»

Российский актер Федор Добронравов, получивший народную любовь благодаря съемкам в сериале «Сваты», ушел из каста проекта, новый сезон которого на экраны не выйдет. На место семьи Будько могут прийти другие персонажи, которые будут попадать в курьезные ситуации, считает кинокритик Оксана Агапова.