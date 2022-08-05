Кинокритик Двоеглазов раскрыл причину ухода Добронравова из «Сватов»

Актер Федор Добронравов покинул сериал «Сваты», поскольку ему приелась одна и та же роль, заявил кинокритик Алексей Двоеглазов, передает CTNews.
По словам кинокритика, сам актер неоднократно говорил об усталости от образа Ивана Будько, которого долгие годы воплощал в «Сватах».
Примечательно, что сценаристы писали роль Будько специально для Федора Добронравова, поэтому сложно представить, что кто-то другой органично заменит артиста.
Несмотря на большое количество фанатов, сильно расстроившихся из-за новости о Добронравове, украинская коллега артиста Анна Кошмал очень обрадовалась, узнав о решении своего экс-коллеги. Она не стала скрывать своих эмоций.
При этом, актриса также не планирует появляться в новом сезоне «Сватов» по причине своих антироссийских взглядов и натянутых отношения с российскими артистами.