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Кинокритик Двоеглазов раскрыл причину ухода Добронравова из «Сватов»

Кинокритик Двоеглазов раскрыл причину ухода Добронравова из «Сватов»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Актер Федор Добронравов покинул сериал «Сваты», поскольку ему приелась одна и та же роль, заявил кинокритик Алексей Двоеглазов, передает CTNews.

По словам кинокритика, сам актер неоднократно говорил об усталости от образа Ивана Будько, которого долгие годы воплощал в «Сватах».

Примечательно, что сценаристы писали роль Будько специально для Федора Добронравова, поэтому сложно представить, что кто-то другой органично заменит артиста.

Несмотря на большое количество фанатов, сильно расстроившихся из-за новости о Добронравове, украинская коллега артиста Анна Кошмал очень обрадовалась, узнав о решении своего экс-коллеги. Она не стала скрывать своих эмоций.

При этом, актриса также не планирует появляться в новом сезоне «Сватов» по причине своих антироссийских взглядов и натянутых отношения с российскими артистами.

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RusNewsToday24
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