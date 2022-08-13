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Кинокритик Долин восхитился выступлением Максима Галкина

Кинокритик Долин восхитился выступлением Максима Галкина
prt scr youtube.com/Радио Долин

Кинокритик и журналист Антон Долин высказался о выступлении юмориста Максима Галкина.

Долин посетил концерт Галкина в Рое и поделился впечатлениями после мероприятия. Кинокритик отметил умение шоумена в одиночку удерживать внимание зрителей на протяжении нескольких часов.

«Очень круто. Профессионализм и талант высокого, редкого уровня. Публика Максима обожает. Давно не видел приливов такой любви», — написал он в микроблоге.

Напомним, Долин после начала спецоперации на Украине так же, как и Галкин, покинул Россию. На данный момент 46-летний журналист проживает в Латвии.

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