Кинокритик Антон Долин посетил выступление Максима Галкина и восхитился его смелостью: “Очень отважный и бескомпромиссный человек”

Максим Галкин

Антон Долин, после начала военной спецоперации на Украине уехавший из России в Латвию, посетил выступление Максима Галкина в латвийской деревне Роя. Своими впечатлениями от увиденного кинокритик поделился в фейсбуке*.

Галкин — очень отважный и бескомпромиссный человек, его высказывания о [президенте РФ Владимире] Путине (совершенно адресные) и нынешней российской власти начисто лишены привычной нам всем вежливой осторожности. Ну а что эта смелость чуть закамуфлирована шутовской позой — это классика, Шекспир. Респект. Много думал о судьбе нашего странного промежуточного поколения (Галкин — мой точный ровесник). О том, как мы хлебнули СССР вполне себе полной ложкой, и как формировались на фоне распада империи. Мы гибридное поколение. Впитали и советские предрассудки со страхами, и жгучую жажду освобождения от них. И клише, начисто уже устаревшие, вперемежку с проклятой неотвязной ностальгией по “вкусному пломбиру”, и какое-то внутреннее топливо, чтобы над этим смеяться. Одновременно свободу и несвободу. Все это было слышно и видно в выступлении Галкина. Держать зал в одиночку на пустой сцене, два с половиной часа без антракта! Очень круто. Профессионализм и талант высокого, редкого уровня. Публика Максима обожает. Давно не видел приливов такой любви, даже на (более мне привычных) рок- и поп-концертах. Кстати, по ощущениям, больше половины — не русские, здешние или “понаехавшие”, а латыши. Хотя точно сказать не могу.

Антон Долин

Напомним, что, как и Антон Долин, Максим Галкин в настоящий момент проживает в Латвии вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Елизаветой.

Ранее, в мае, Долина обвинили в “колонизаторских намерениях по отношению к Латвии” из-за того, что в жюри международных критиков журнала Screen International он был указан как латвийский кинокритик.

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