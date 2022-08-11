Киноэпопею «Фантомас» намереваются перезапустить фильмом и сериалом

Данного антигероя создали в 1911 году французские писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестром. В России этого вымышленного персонажа полюбили после выходы на отечественные киноэкраны одноименной комедийной трилогии режиссера Андре Юнебеля со звездами французского кинематографа Луи де Фюнесом в роли комиссара Жюва и Жаном Маре в роли самого Фантомаса.