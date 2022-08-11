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Киноэпопею «Фантомас» намереваются перезапустить фильмом и сериалом

Кадр из фильма «Фантомас»
Кадр из фильма «Фантомас»

Легендарную французскую киноэпопею «Фантомас» намереваются перезапустить, сняв по этой же серии детективов полнометражный фильм и сериал.

Французский продюсер Вассим Бежи и компания SND купили права на литературный первоисточник. Детали будущих проектов пока неизвестны.

Данного антигероя создали в 1911 году французские писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестром. В России этого вымышленного персонажа полюбили после выходы на отечественные киноэкраны одноименной комедийной трилогии режиссера Андре Юнебеля со звездами французского кинематографа Луи де Фюнесом в роли комиссара Жюва и Жаном Маре в роли самого Фантомаса.

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