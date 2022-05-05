Ким Кэттролл о продолжении “Секса в большом городе”: “Это большая мудрость — знать, когда надо остановиться”

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Ким Кэттролл

Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале “Секс в большом городе”, дала интервью изданию Variety и рассказала, почему не появилась в продолжении сериала, проекте “И просто так”.

Несмотря на то что этот проект сделал ее популярной, актриса заявила, что покончила с этой франшизой после того, как появилась во втором фильме, поскольку история себя изжила. Уже тогда Кэттролл дала понять, что не собирается больше играть роль Саманты. Она заявила, что не хотела “компрометировать то, чем был этот сериал”, а также отметила, что хочет играть разные роли в качестве “характерной актрисы”.

Вы можете представить себе, что возвращаетесь к работе, которую делали 25 лет назад? Все должно расти, иначе оно умирает. Когда сериал закончился, я подумала, что это умно. Мы не повторяемся. Актриса добавила, что это “большая мудрость — знать, когда нужно остановиться”.

Ким Кэттролл призналась, что ее даже не позвали на съемки “И просто так”, и о продолжении сериала она узнала из социальных сетей. Кроме того, актриса до сих пор не посмотрела сериал. Однако актриса рассказала, что она гордится тем, что поклонники сериала хотят видеть Саманту — Ким сказала, что она сумела “оставить после себя что-то, чем она может гордиться” и призналась, что очень любит свою героиню.

Отсутствие Саманты в “И просто так” стало одним из поводов, почему сериал столкнулся с критикой поклонников. Кроме того, зрители осудили и другие вещи — например, роман замужней Миранды с женщиной и другие моменты.

Ранее поклонники считали, что причина отсутствия Саманты в продолжении сериала — в плохих отношениях с партнером по съемочной площадке, Сарой Джессикой Паркер. В своем интервью Variety в феврале 2022 года Паркер отмечала, что не хотела бы появления Кэттролл в продолжении сериала. Сама Кэттролл отметила, что отношения на съемочной площадке были “нормальными деловыми”, а дружить они были не обязаны.