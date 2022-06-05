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Ким Кэтролл посетила премьеру сериала Queer As Folk и показала себя в купальнике

Ким Кэтролл посетила премьеру сериала Queer As Folk и показала себя в купальнике

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Ким Кэтролл

Звезда “Секса в большом городе” Ким Кэтролл в последнее время активно занимается продвижением своего нового проекта — актриса сыграла одну из ролей в перезапуске популярного ЛГБТ-сериала нулевых Queer As Folk (“Близкие друзья”).

Ребут выйдет 9 июня на стриминговой платформе Peacock. На днях актриса посетила его премьеру в Лос-Анджелесе.

Ким Кэтролл

Стивен Данн и Ким КэтроллСтивен Данн и Ким Кэтролл

Ким делает все возможное, что привлечь внимание к сериалу, используя для этого и соцсети. Недавно она выложила в инстаграме* свое фото в купальнике, в подписи к ней упомянув сериал и отметив аккаунт его режиссера и сценариста Стивена Данна. Подписчики Кэтролл не рассердились на такую уловку и осыпали актрису комплиментами.

Ким Кэтролл

Недавно Сара Джессика Паркер рассказала о том, почему Ким не пригласили сниматься в продолжении “Секса в большом городе”.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru / Соцсети


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