Ким Кардашьян снялась для обложки Allure и дала интервью: “Я смирилась с тем, что я не идеальна. Ненавижу свои руки”

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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян снялась для обложки августовского номера журнала Allure и дала интервью изданию. На обложке Ким Кардашьян запечатлена в телесном боди своего бренда SKIMS и с длинными светлыми косами.

Ким рассказала, что не считает себя идеальной внешне, хотя прилагает много усилий, чтобы выглядеть хорошо. Она добавила, что, несмотря на стремление к совершенству, она поставила на первое место свое здоровье. Я смирилась с тем, что я не идеальна. Я ненавижу свои руки — они морщинистые и грубые. Но я прожила жизнь, я сменила столько подгузников этими руками и прижимала к себе своих детей этими руками, так что мне с ними хорошо. Старение не означает, что я не буду стремиться к совершенству, но я дошла до точки, когда сказала себе: “Мое здоровье важнее всего остального”.

Ким добавила, что хотела бы выглядеть на свой возраст: Я сделаю все, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Это не значит, что я не понимаю разницы между уходом за собой и тем нездоровым уровнем, когда кажется, что я вообще не старею. Мне 41 год, и я хочу выглядеть соответствующе. Наступает момент, когда вы заходите слишком далеко — очень много филлеров, кожа слишком тугая, на лице видны следы множества косметологических процедур. Нет ничего хуже. При этом она уточнила, что сама не использовала филлеры, чтобы выглядеть моложе, и на ее лице “только немного ботокса”. Кардашьян призналась, что ухаживать за собой непросто, особенно если есть дети: уходовые процедуры она проводит по ночам, когда все ложатся спать. Я, наверное, забочусь о себе больше, чем 90 процентов людей на этой планете. Это непросто, когда ты мама, и ты вымотана в конце дня. Я делаю свои косметические процедуры, как правило, поздно ночью, после того, как все улягутся.

Несмотря на обвинения хейтеров, которые упрекают ее за чрезмерное похудение ради платья Мэрилин Монро, она не считает, что установила “нереалистичные и недостижимые стандарты красоты”. Если я это делаю, это достижимо. Существует так много разных эталонов красоты — будь то Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Мэрилин Монро. Я никогда не подходила к красоте так: вы видите их по телевизору или в журналах и выбираете, кем хотите быть. Нет, всегда было так: будь собой и найди красоту во всем.

Если бы я голодала и делала что-то действительно нездоровое, я согласилась бы, что это плохой пример. Но у меня был диетолог, у меня был тренер. Я никогда в жизни не пила больше воды. Почему-то я не вижу критики в адрес других, когда они худеют для ролей — они считаются гениями.

Ким Кардашьян отметила, что она чувствует себя по-другому со светлыми волосами: перед Met Gala звезда реалити-шоу стала блондинкой. У меня другая энергия, когда я блондинка. Я совсем другой человек. Я более дерзкая. Я более уверена в себе, когда блондинка. Как только я снова стану брюнеткой, я стану боссом.

Сейчас Ким Кардашьян находится на Неделе высокой моды в Париже, где приняла участие в показе Balenciaga. В зале звезду реалити-шоу поддержали ее мама Крис Дженнер и старшая дочь Норт. На презентации кутюрной коллекции Демны Гвасалии также появились Рената Литвинова и Земфира.