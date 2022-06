Ким Кардашьян рассказала, на что она готова ради красоты: “Если бы надо было есть дерьмо ради молодости, я бы делала это”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Ким Кардашьян снялась в фотосессии для The New York Times и дала интервью изданию, в котором рассказала о своей новой линии уходовой косметики SKKN by Kim и о том, на что она готова пойти ради внешности.



41-летняя звезда реалити-шоу заявила, что, ради того, чтобы ее кожа выглядела хорошо, она готова на любые жертвы: Я готова попробовать что угодно. Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я бы это делала.

По ее словам, такой точки зрения на самом деле придерживаются многие женщины. Так много людей стараются вести себя так, будто им все равно, как они выглядят. Я не веду себя так, будто мне все это дается легче, или все происходит естественным путем. Уход за лицом, в том числе с помощью стволовых клеток, лазеры — все это работа, — говорит она.

Ранее Ким уже оказывалась в центре внимания из-за необычных бьюти-процедур: в одном из эпизодов реалити-шоу об их семье, который вышел еще в 2013 году, она сделала “маску вампира”: для этого у нее взяли плазму, обогатили тромбоцитами, сделали микродермообразию и нанесли “кровавую” маску на лицо. Эта процедура стала заменой плазмолифтинга, который Ким на тот момент не могла делать, поскольку была беременна.

Новая линейка ухода от Ким многим ее поклонникам окажется не по карману, однако сама она не беспокоится об этом: Кардашьян заявила, что для ее средств использованы дорогие ингредиенты. Так, сыворотка с гиалуроновой кислотой стоит 90 долларов (5,5 тыс.рублей), а ночное масло для кожи 95 долларов (5,8 тыс. рублей). Набор, в который входят очищающее средство, тоник, отшелушивающее средство, сыворотка с гиалуроновой кислотой, сыворотка с витамином С, крем для лица, крем для глаз, масляные капли и ночное масло, обойдется в 630 долларов (38,8 тыс.рублей)

Свое стремление пойти на любые жертвы ради красоты Ким доказала ранее — ради того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala, она похудела на 7 кг за три недели с помощью жесткой диеты и изнурительных тренировок. После этого многие осудили ее — например, Лили Рейнхарт заявила, что Ким подает плохой пример своим поклонникам.

Сама Ким в этом, однако, ничего плохого не видит — в интервью она заявила, что это просто ее работа. Для меня это выглядело так: “Хорошо, Кристиан Бейл может сделать это для роли в кино, и это приемлемо”. Даже Рене Зеллвегер набирала вес для роли. Для меня это одно и то же. Я не говорила: “Привет всем, почему бы вам не похудеть за короткий промежуток времени?” Она добавила, что ее ситуация напоминает обязательства боксера, которому нужно набрать вес для боя. Я не делала ничего вредного для здоровья, — добавила Ким и призналась, что не могла отказаться от этого.