Ким Кардашьян примерила еще одно платье Мерилин Монро. То, в котором актриса получала “Золотой глобус”

загрузка...

Ким Кардашьян

После Бала Института костюма Met Gala Ким Кардашьян примерила еще одно знаковое платье Мерилин Монро — то, в котором голливудская актриса посетила церемонию награждения премии “Золотой глобус” в 1962 году.

Прошедший недавно в Нью-Йорке бал Met Gala запомнился прежде всего противоречивым выходом Ким Кардашьян, которая воссоздала на красной дорожке один из легендарных образов Мерилин.

Оказалось, что тем же вечером, вернувшись в отель, телезвезда облачилась в другое памятное платье актрисы, созданное дизайнером Норманом Нореллом. Фотографиями в винтажном наряде Ким поделилась с подписчиками в инстаграме*.

Платье звезде одолжил аукционный дом Julien’s Auctions. Кроме того, Ким довелось подержать в руках оригинальную статуэтку премии Генриетты, которую Монро вручили на том самом “Золотом глобусе”. По счастливой случайности, ее нынешним владельцем оказался друг телезвезды, голливудский флорист Джефф Литэм.

Я решила, что это знак, как будто все звезды сошлись. Возможность исследовать мою внутреннюю Мэрилин таким образом, в такую особенную ночь — великая привилегия, о которой я буду помнить всю жизнь,

— призналась знаменитость.

Стоит отметить, что в комментариях к публикации Ким были не только восторги. Многие интернет-пользователи осудили ее за то, что она подвергла риску такие ценные наряды. Поводом для беспокойства стало распространившееся в сети видео, на котором стилисты перед Met Gala пытаются “втиснуть” звезду реалити в платье Мерилин, слишком грубо проводя по нему руками.

Некоторым не понравилось также то, что Ким рассказала о своем похудении ради возможности надеть это платье. Актриса Лили Рейнхарт открыто выразила свое возмущение по этому поводу, заявив, что неправильно подавать подписчикам такой пример.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией