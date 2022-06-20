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Ким Кардашьян похвалила Канье Уэста, Джиджи Хадид поделилась фото дочери с Зейном Маликом — звезды празднуют День отца

Ким Кардашьян похвалила Канье Уэста, Джиджи Хадид поделилась фото дочери с Зейном Маликом — звезды празднуют День отца

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Канье Уэст с детьми

В США 19 июня праздновали День отца. По такому случаю многие звезды поделились в соцсетях редкими фотографиями из семейного архива. Так, Джиджи Хадид опубликовала фото дочери и Зейна Малика, с которым она рассталась после того, как мать модели Иоланда Хадид обвинила музыканта в домашнем насилии.

Зейн Малик с дочерьюЗейн Малик с дочерью

Кайли Дженнер опубликовала снимок, на котором Трэвис Скотт запечатлен вместе с дочерью Сторми и ее младшим братом, появившимся на свет в начале этого года.

Трэвис Скотт с детьмиТрэвис Скотт с детьми

Кэтрин Шварценеггер, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась фотографиями дочерей в объятиях ее мужа Криса Пратта и отца Арнольда Шварценеггера.

Крис Пратт с дочерью

Крис Пратт с дочерью

Арнольд Шварценеггер с внучкойАрнольд Шварценеггер с внучкой

Мадонна поздравила саму себя и своего отца.

Мадонна с сыном РоккоМадонна с сыном РоккоМадонна с детьми и отцомМадонна с детьми и отцом

Большое внимание общественности привлекла публикация Ким Кардашьян. Телезвезда тепло поздравила бывшего супруга Канье Уэста, назвав его “лучшим отцом”. Ранее знаменитости не раз скандалили из-за того, как воспитывать детей.

Канье Уэст с детьми“Спасибо за то, что ты лучший отец для наших детей, и за то, что так их любишь! С Днем отца, Йе”.

Дженнифер Лопес тоже похвалила своего возлюбленного Бена Аффлека за то, что он прекрасно справляется с отцовскими обязанностями: “С Днем отца самого заботливого, чуткого, преданного и бескорыстного папу на свете”.  Напомним, что у Аффлека две дочери и сын от Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес и Бен АффлекДженнифер Лопес и Бен Аффлек

Редкими снимками поделились и другие звезды.

Ник Джонас с дочерьюНик Джонас с дочерьюДжастин Тимберлейк с детьмиДжастин Тимберлейк с детьмиДжастин Бибер с отцомДжастин Бибер с отцомСинди Кроуфорд с отцомСинди Кроуфорд с отцомРэнди Гербер с сыном ПреслиРэнди Гербер с сыном ПреслиРэнди Гербер с дочерью КайейРэнди Гербер с дочерью КайейКортни Кардашьян с Трэвисом Баркером и его детьмиКортни Кардашьян с Трэвисом Баркером и его детьми

Дженнифер Лопес с отцомДженнифер Лопес с отцом

День отца отмечали и в Великобритании. В честь праздника герцоги Кембриджские опубликовали в соцсетях портрет принца Уильяма с детьми.

Принц Уильям с детьмиПринц Уильям с детьми

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