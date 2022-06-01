Ким Кардашьян опубликовала новые фото из Портофино с дочерью Норт

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Ким Кардашьян поделилась в инстаграме* новыми фотографиями из Портофино, где прошла свадьба ее сестры Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера. На кадрах она запечатлена со своей старшей дочерью Норт.



Ким Кардашьян с дочерью Норт

Ранее поклонники Ким раскритиковали ее за огромное количество нарядов после того, как она продемонстрировала свой гардероб в одном из эпизодов реалити-шоу. По мнению поклонников, “столько одежды никому не нужно” и половину стоило бы отдать на благотворительность.

Ким ответила на слова подписчиков и заявила, что может надеть одно и то же платье на разные мероприятия. Так, на свадьбе Кортни она появилась в наряде, которое уже надевала прежде, просто в Италии дополнила его кружевным платьем. На свадьбу я надела платье от Dolce & Gabbana. Я купила его в Bergdorff Goodman в 2011 году и надевала на премию Glamour Awards. Но чтобы сделать наряд более современным и подходящим мне, я надела под него другое кружевное платье от Vetements с перчатками: оно тоже было в моем гардеробе. Получился многослойный кружевной образ, — заявила Ким.

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