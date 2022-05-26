Ким Кардашьян извинилась перед семьей за своего бывшего мужа Канье Уэста: “Больше никому не позволю так с вами обращаться”

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян в новом эпизоде реалити-шоу “Семейство Кардашьян” извинилась перед семьей за своего бывшего мужа Канье Уэста. Я осознаю влияние, которое мои отношения оказали на мою семью. И у меня никогда не было возможности просто сказать: “Простите”, — сказала Ким.

Ким сказала, что всегда старалась защищать своего мужа, который боролся с биполярным расстройством. Все, что я могу делать, — это стараться контролировать свою реакцию на что-то. Я не могла контролировать то, как он относился ко мне или к вам. Я пообещала себе, что больше никогда не позволю этому случиться с вами снова. Я больше никому не позволю так с вами обращаться, — заявила Кардашьян.



Ким Кардашьян

Близкие поддержали Ким. Мать семейства Крис Дженнер заявила, что понимает Ким, поскольку та делала все ради детей. Ты мать его детей и старалась относиться к нему с пониманием. Однажды ваши дети поймут это, — сказала она.

У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо общих детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Хлоя Кардашьян добавила, что Ким может нести ответственность только за собственные действия, а не за чужие.

В феврале прошлого года Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разводе после семи лет брака. Однако расстаться мирно у пары не получилось: Канье Уэст начал обвинять Ким в том, что она не позволяет ему видеться с их общими детьми. Сама Ким это опровергала.

Ситуация осложнилась, когда Ким начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. Канье Уэст начал публично угрожать новому бойфренду бывшей жены и даже посвятил ему клип, в котором “похоронил” его. Из-за поведения в сети рэпера “забанили” в инстаграме* и отстранили от “Грэмми”.