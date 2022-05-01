Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон впервые вышли вместе на красную дорожку

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

В Вашингтоне 30 апреля состоялся традиционный прием Ассоциации корреспондентов Белого дома, который не проводился два года из-за пандемии коронавируса. Мероприятие посетили Ким Кардашьян и ее возлюбленный Пит Дэвидсон, который впервые вышел вместе с ней на красную дорожку.

Ким предстала перед объективами фотокамер в серебристом платье от Balenciaga, Дэвидсон — в костюме от Prada.

Ранее телезвезда и комик уже выходили вместе в свет, но от фотосессии у прессвола последний воздерживался. Однако в этот раз он охотно позировал перед репортерами, удивив интернет-пользователей — все ожидали, что свой первый совместный выход на красную дорожку пара совершит на балу Met Gala, который состоится 2 мая.

После приема Кардашьян поделилась серией фотографий с памятного вечера в инстаграме*.

Среди звездных гостей на ужине были также замечены Дрю Бэрримор, Брук Шилдс и Миранда Керр с супругом Эваном Шпигелем.

Дрю Бэрримор

Брук Шилдс

Эван Шпигель и Миранда Керр

Традиция проведения ежегодных ужинов Ассоциации корреспондентов Белого дома сложилась в 1924 году. С тех пор каждый глава государства (кроме Дональда Трампа) посещал прием хотя бы раз за время пребывания у власти. На нем президенты США обычно подшучивают над самими собой.

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