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    Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон впервые вышли вместе на красную дорожку

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон впервые вышли вместе на красную дорожку

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    Красная дорожка





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    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    В Вашингтоне 30 апреля состоялся традиционный прием Ассоциации корреспондентов Белого дома, который не проводился два года из-за пандемии коронавируса. Мероприятие посетили Ким Кардашьян и ее возлюбленный Пит Дэвидсон, который впервые вышел вместе с ней на красную дорожку.

    Ким предстала перед объективами фотокамер в серебристом платье от Balenciaga, Дэвидсон — в костюме от Prada.

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Ранее телезвезда и комик уже выходили вместе в свет, но от фотосессии у прессвола последний воздерживался. Однако в этот раз он охотно позировал перед репортерами, удивив интернет-пользователей — все ожидали, что свой первый совместный выход на красную дорожку пара совершит на балу Met Gala, который состоится 2 мая.

    После приема Кардашьян поделилась серией фотографий с памятного вечера в инстаграме*.

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян

    Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

    Среди звездных гостей на ужине были также замечены Дрю Бэрримор, Брук Шилдс и Миранда Керр с супругом Эваном Шпигелем.

    Дрю Бэрримор

    Дрю Бэрримор

    Брук Шилдс

    Брук Шилдс

    Эван Шпигель и Миранда КеррЭван Шпигель и Миранда КеррМиранда Керр

    Традиция проведения ежегодных ужинов Ассоциации корреспондентов Белого дома сложилась в 1924 году. С тех пор каждый глава государства (кроме Дональда Трампа) посещал прием хотя бы раз за время пребывания у власти. На нем президенты США обычно подшучивают над самими собой.

    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Gettyimages.ru


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