Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались спустя девять месяцев отношений. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на несколько источников из окружения знаменитостей.

Один из инсайдеров рассказал, что бывшие возлюбленные разошлись на хорошей ноте, решив остаться друзьями.

Они очень любят и уважают друг друга, но на расстоянии и с их плотным графиком поддерживать отношения было сложно.

В последнее время Дэвидсон проводил много времени в Австралии на съемках фильма, в то время как Ким занималась детьми и управляла своим бизнесом в Лос-Анджелесе.

Другой источник отметил, что свою роль в расставании сыграла разница в возрасте — напомним, что Ким старше Пита на 13 лет.

Питу 28, а Ким 41 — они на очень разных жизненных этапах. Пит невероятно спонтанный и импульсивный, он ждет, что она бросит все и по первому зову отправится в Нью-Йорк или другое место, где он находится. Но у Ким четверо детей, это не так просто. Ким очень утомили эти отношения и другие сложности в ее жизни.

По информации издания, Канье Уэст никак не повлиял на принятой парой решение, он и Ким продолжают улаживать вопросы, связанные с разводом и воспитанием детей.

О романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стало известно в октябре прошлого года. Возлюбленные проводили много времени вместе и часто попадали в объективы папарацци, но официально стали выходить в свет как пара лишь спустя несколько месяцев отношений. Инсайдеры рассказывали, что комик очень поддерживал телезвезду, которая переживала из-за развода с Канье Уэстом и его публичных выходок — рэпер отказывался отпустить Ким и часто задевал ее нового бойфренда в соцсетях.