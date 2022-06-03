Ким Кардашьян хотела попасть на торжество в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II, но ей отказали в приглашении

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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян отказались приглашать на официальное торжество по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II, которое пройдет в субботу. Об этом сообщает DailyMail.

Как удалось выяснить журналистам, Ким Кардашьян прилетела в Лондон вместе со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном, чтобы принять участие в шоу. Они обратились в Букингемский дворец за билетами, причем были согласны даже не на VIP-места. Однако Букингемский дворец отказал паре в билетах.

Отказываться от намерения попасть на торжество Ким, однако, не собирается. Ким редко отказывают в посещении какого-либо мероприятия, так что это было довольно удивительно, особенно если учесть, что она не часто бывает в Великобритании. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели принять участие в торжестве, — рассказал изданию источник.

Было ли участие в торжестве единственной причиной визита Ким и Пита в Лондона, не уточняется. Представители Ким Кардашьян от комментариев отказались.

На торжестве в субботу будут присутствовать Дайана Росс, Дэвид Бекхэм и другие.

Празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II началось вчера с парада Trooping the colours, в котором впервые приняли участие ее правнуки, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Сама королева приветствовала собравшихся на балконе Букингемского дворца, а также приняла участие в церемонии зажжения сигнальных огней во внутреннем дворе и на вершине Круглой башни Виндзорского замка. Однако, как сообщили позже в Букингемском дворце, она почувствовала себя плохо, в связи с чем пропустит следующее мероприятие. Королеве понравился торжественный парад, однако Ее Величество испытала некоторый дискомфорт. Поэтому с большим сожалением она отказалась принимать участие в мероприятии в соборе Святого Павла, которое состоится сегодня, — говорится в сообщении дворца.

На празднование платинового юбилея в Лондон прилетели принц Гарри и Меган Маркл, которые, хотя и не вышли на балкон вместе с королевой, присоединились к членам королевской семьи.