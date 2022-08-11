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Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тожественно объявил о победе над новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет RT со ссылкой на информационное агентство Ренхап.

«(Ким Чен Ын – ред.) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», — цитирует издание северокорейские СМИ.

Вспышка COVID-19 в КНДР произошла в мае 2022 года. Тогда Ким Чен Ыы заявил о распространении неизвестной лихорадки и приказал правительству наладить работу эпидемиологических служб, пообещав избавить страну от вируса.

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