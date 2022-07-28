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Ким Чен Ын объявил о готовности «быстро и точно» мобилизовать силы ядерного сдерживания

Ким Чен Ын объявил о готовности «быстро и точно» мобилизовать силы ядерного сдерживания
Kremlin Pool/Global Look Press

Северная Корея готова полностью и в любое время произвести мобилизацию собственных сил ядерного сдерживания, заявил высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян сделает это «быстро и точно», передает агентство Yonhap.

В четверг северокорейский лидер выступил по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950-1953 годы). Ким также объявил, что КНДР «полностью готова к любым военным столкновениям с США».

Помимо прочего, генсек ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на его страну. Стоит отметить, что годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР.

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