Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф

Шольц говорит о том, что Германия никому ничего не должна, Берлин продолжает

вооружать Киев. Он отметил, что Берлин готов поставлять Киеву исключительно устаревшее оружие, за которое потом потребует заплатить.