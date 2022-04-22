Киеву придется платить по счетам: Суздальцев рассказал, как «военная помощь» от Германии ударит по Украине

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Министерство обороны Германии в два раза сократило список
вооружений для отправки на Украину, подготовленный немецким военно-промышленным
комплексом, пишет таблоид BILD. Политолог Андрей Суздальцев рассказал «Народным
Новостям», что Украине придется расплачиваться за поставки оружия из ФРГ,
поскольку Берлин не намерен «заниматься благотворительностью».
Издание сообщает, что все позиции по поставкам тяжелого
вооружения вычеркнуты, из-за этого осталась только половина обещанного перечня.
Так, из списка вооружений для Украины исчезли все виды тяжелого вооружения: его сократили с 48 до 24 страниц.
Политолог Андрей Суздальцев отметил, что решение о
сокращении поставок вооружения было принято федеральным правительством ФРГ. Он
отметил, что из перечня были убраны только наименования видов тяжелого
вооружения, такие как танки «Леопард».
«Это техника устаревшая, но которой пользоваться украинские военнослужащие не обучены. Германия будет помогать Украине, потому что выполняет общее решение НАТО, она находится под контролем США», — рассказал Суздальцев.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф
Шольц говорит о том, что Германия никому ничего не должна, Берлин продолжает
вооружать Киев. Он отметил, что Берлин готов поставлять Киеву исключительно устаревшее оружие, за которое потом потребует заплатить.
«Германия не перестанет помогать Украине, в особенности оружием, оставшимся со времен ГДР. Это старые запасы. Причем ничего не делается бесплатно, все пересчитывается, потом будут выставляться счета», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.