Киевские власти потратили восемь лет на попытки стереть память о жертвах Одесской Хатыни

«Эту страшную трагедию 2 мая в Доме профсоюзов справедливо называют Одесской Хатынью — по аналогии с событиями, которые произошли в Белоруссии в 1943 году. Тогда украинские националисты под руководством немцев уничтожили деревню Хатынь. Они согнали в сарай 149 человек — женщин, детей, стариков — и заживо сожгли. А тех, кому удавалось вырваться из пламени, расстреливали из пулеметов. Никто и подумать не мог, что подобное произойдет и в XXI веке», — говорится в материале.