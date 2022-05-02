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Очередная годовщина массового убийства на Куликовом поле в Одессе проходит с жесткими ограничениями. Власти Украины ввели строгий комендантский час. Таким образом они лишили граждан возможности почтить память погибших, но так и не провели полноценного расследования трагических событий 2 мая 2014 года.
Журналисты Федерального агентства новостей посвятили репортаж резонансному происшествию, когда украинскими националистами были жестоко убиты 48 человек.
«Эту страшную трагедию 2 мая в Доме профсоюзов справедливо называют Одесской Хатынью — по аналогии с событиями, которые произошли в Белоруссии в 1943 году. Тогда украинские националисты под руководством немцев уничтожили деревню Хатынь. Они согнали в сарай 149 человек — женщин, детей, стариков — и заживо сожгли. А тех, кому удавалось вырваться из пламени, расстреливали из пулеметов. Никто и подумать не мог, что подобное произойдет и в XXI веке», — говорится в материале.
Восемь лет киевские власти стремились стереть память о жертвах одесской трагедии. Теперь же они пошли на радикальные меры, запретив горожанам выходить на улицу в день, когда одесситы по сложившейся традиции возлагали цветы у Дома профсоюзов.