Киевские власти признают граждан мужского пола годными к службе в армии вне зависимости от их истории болезни. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Генерал-полковник пояснил, что об этом рассказывают сами бойцы ВСУ. По словам пленных украинских военнослужащих, большинство мобилизованных граждан не годны для службы по состоянию здоровья. Однако в военкоматах их ситуацию не принимают во внимание и отказывают в прохождении специальной медкомиссии.
«Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель», — цитирует Мизинцева URA.RU.
Действия командования ВСУ напомнили ему немецких фашистов, которые в годы Великой Отечественной войны прикрывались за спинами немощных стариков и больных.