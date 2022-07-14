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Киевские власти отправляют на передовую граждан со слабым здоровьем

Киевские власти отправляют на передовую граждан со слабым здоровьем
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Киевские власти признают граждан мужского пола годными к службе в армии вне зависимости от их истории болезни. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник пояснил, что об этом рассказывают сами бойцы ВСУ. По словам пленных украинских военнослужащих, большинство мобилизованных граждан не годны для службы по состоянию здоровья. Однако в военкоматах их ситуацию не принимают во внимание и отказывают в прохождении специальной медкомиссии.

«Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель», — цитирует Мизинцева URA.RU.

Действия командования ВСУ напомнили ему немецких фашистов, которые в годы Великой Отечественной войны прикрывались за спинами немощных стариков и больных.

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