Киевские власти отправляют на передовую граждан со слабым здоровьем

Генерал-полковник пояснил, что об этом рассказывают сами бойцы ВСУ. По словам пленных украинских военнослужащих, большинство мобилизованных граждан не годны для службы по состоянию здоровья. Однако в военкоматах их ситуацию не принимают во внимание и отказывают в прохождении специальной медкомиссии.