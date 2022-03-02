Киевляне в панике ринулись на вокзал, чтобы покинуть столицу

Жители Киева, желающие уехать из столицы, отправились на вокзал в надежде приобрести билет на поезд. В Сети появилось видео обстановки на одном из вокзалов украинской столицы.

По кадрам видно, что люди в панике пытаются забраться в поезд. На вокзале толпа людей, которая толкается и что-то выкрикивает. По некоторым данным, билетов в кассах практически не осталось.

Министерство обороны России неоднократно говорило, что удары приходятся исключительно на объекты военной инфраструктуры. Мирным жителям ничего не угрожает. Более того, военное ведомство информировало, как людям безопасно покинуть Киев.

В это же время украинские власти решили раздать оружие всем желающим. Опасные снаряды и автоматы могут оказаться в руках неадекватных украинцев, настроенных агрессивно по отношению к соотечественникам. Уже не раз говорилось, что такая политика Киева привела к обстрелам и конфликтам.

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