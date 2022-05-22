Киев запугивает жителей Донбасса: эксклюзивные кадры обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мирные жители сообщают, что Куйбышевский район находится под систематическим обстрелом со стороны ВСУ, однако украинские военные не стреляют в какую-либо определенную точку, их цель – запугать и деморализовать мирных жителей, так как военных объектов Народной милиции в этом районе никогда не было.