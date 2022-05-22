Украинская армия вновь открыла огонь по жилому кварталу Куйбышевского района Донецка. Специальный корреспондент «Народных Новостей», прибывший на место обстрела ВСУ, показал кадры последствий удара Киева.
«Обстрел был совершен утром 22 мая, когда мирные жители только готовились выходить на улицу по своим воскресным делам, однако у украинских войск были совершенно другие планы. Утреннюю тишину прервали звуки разрывов 122-мм снарядов во дворе 155-го и 157-го домов по улице Куйбышева», – сказал наш спецкор.
Два снаряда разорвались прямо между домами, вследствие чего пострадала вся придомовая территория. Кроме этого, полностью выгорели три автомобиля, остальные получили серьезные осколочные повреждения.
Мирные жители сообщают, что Куйбышевский район находится под систематическим обстрелом со стороны ВСУ, однако украинские военные не стреляют в какую-либо определенную точку, их цель – запугать и деморализовать мирных жителей, так как военных объектов Народной милиции в этом районе никогда не было.