Новости0

Киев запугивает жителей Донбасса: эксклюзивные кадры обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

Киев запугивает жителей Донбасса: эксклюзивные кадры обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Украинская армия вновь открыла огонь по жилому кварталу Куйбышевского района Донецка. Специальный корреспондент «Народных Новостей», прибывший на место обстрела ВСУ, показал кадры последствий удара Киева.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Обстрел был совершен утром 22 мая, когда мирные жители только готовились выходить на улицу по своим воскресным делам, однако у украинских войск были совершенно другие планы. Утреннюю тишину прервали звуки разрывов 122-мм снарядов во дворе 155-го и 157-го домов по улице Куйбышева», – сказал наш спецкор.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Два снаряда разорвались прямо между домами, вследствие чего пострадала вся придомовая территория. Кроме этого, полностью выгорели три автомобиля, остальные получили серьезные осколочные повреждения.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Мирные жители сообщают, что Куйбышевский район находится под систематическим обстрелом со стороны ВСУ, однако украинские военные не стреляют в какую-либо определенную точку, их цель – запугать и деморализовать мирных жителей, так как военных объектов Народной милиции в этом районе никогда не было.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.