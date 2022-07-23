Киев запросил доказательства после заявления Европола о контрабанде западного оружия с Украины

Киев запросил у Европола доказательства, подтверждающие продажу поставленного для украинской армии оружия на черном рынке. Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
«Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола – с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях “торговли оружием и военными товарами на черном рынке” из Украины», — заявил он.
Напомним, накануне представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт сообщил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с территории Украины в страны Европы. До того аналогичное заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
Ранее Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщил, что на черный рынок может поступать до 15% поставленного Киеву западного вооружения.