Киев ведет переговоры с Ригой о конфискации золотовалютных резервов России

Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации Ригой находящихся в этой стране золотовалютных резервов России для отправки их Киеву. Об этом заявил глава украинского минюста Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина.
При этом он признал, что у Латвии немного российских ЗВР, но Киев движется «по пути наименьшего сопротивления». В дальнейшем к этому присоединятся и другие государства, рассчитывают киевские власти.
«Другим странам мы говорим: “Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим”. И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где самое большое количество средств», — заявил Малюська.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации Украины. Запад отреагировал на это множественными санкциями, в том числе наложив ограничения на Центробанк РФ.