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Киев ведет переговоры с Ригой о конфискации золотовалютных резервов России

Киев ведет переговоры с Ригой о конфискации золотовалютных резервов России
pxhere.com/PD

Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации Ригой находящихся в этой стране золотовалютных резервов России для отправки их Киеву. Об этом заявил глава украинского минюста Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина.

При этом он признал, что у Латвии немного российских ЗВР, но Киев движется «по пути наименьшего сопротивления». В дальнейшем к этому присоединятся и другие государства, рассчитывают киевские власти.

«Другим странам мы говорим: “Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим”. И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где самое большое количество средств», — заявил Малюська.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации Украины. Запад отреагировал на это множественными санкциями, в том числе наложив ограничения на Центробанк РФ.

золотовалютные резервы РФ Латвия Украина
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